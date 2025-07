Borges su Hjulmand: “Ha una clausola, chi lo vuole parli col club”

L’allenatore dello Sporting ha parlato di Morten Hjulmand, obiettivo della Juventus, alla vigilia della finale di Supercoppa di Portogallo.

Rui Borges, allenatore dello Sporting, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa di Portogallo, che stasera alle 21:45 ore italiane vedrà affrontarsi al José Alvalade di Lisbona i Leoni e il Benfica. Tra i temi trattati c’è anche quello riguardante Morten Hjulmand, centrocampista danese che la Juventus considera il primo obiettivo per il reparto centrale.

Le parole di Borges su Hjulmand

Di seguito le parole del tecnico sul classe 1998, riprese da TuttoMercatoWeb:

“Ha una clausola: chiunque lo voglia pagare dovrà parlare con il presidente. Lo guardo, è concentrato, motivato, dà l’esempio ogni giorno in allenamento. È arrivato diverso, sposato (ride, ndr).

Lo guardo allo stesso modo di sempre, Lo sento tranquillo. È normale che si possa parlare di lui o di chiunque altro, siamo in una grande squadra, è normale che si parli dei nostri giocatori”.

Occorre precisare che negli scorsi giorni diversi quotidiani hanno riportato che lo Sporting si accontenterebbe di una cifra inferiore a quella della clausola, e probabilmente basterebbero circa 60 milioni di euro per lasciarlo partire. La Juventus non vorrebbe spingersi oltre i 40 milioni per Hjulmand, e che in ogni caso per finanziare l’operazione in entrata i bianconeri necessiterebbero dell’uscita di Douglas Luiz, valutato la stessa cifra.