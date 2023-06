Juve, da Zaniolo a Gnonto: molto dipenderà anche dalle cessioni

Zaniolo e Gnonto sono al momento idee: le trattative non sono ancora state avviate formalmente. Molto dipenderà anche dal futuro di diversi giocatori che potrebbero lasciare Torino. Tra questi Chiesa e Vlahovic, entrambi corteggiati da mezza Europa. In particolar modo in caso di addio dell'ex Fiorentina, tanto Zaniolo quanto Gnonto possono diventare opzioni più che valide per i bianconeri. Da una parte Zaniolo ha una clausola da 30 milioni, ma il club turco -se non dovesse superare i preliminari di Champions- potrebbe anche accontentarsi di qualcosa in meno o cederlo in prestito.