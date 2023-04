Calciomercato, terremoto Juve! Ecco chi può tornare! / Raffica

Quello che sta per accadere in casa Juventus rischia di essere particolarmente pesante. E non parliamo né di giustizia, né di campo. Ma di calciomercato. Ciò che faremo oggi è provare a fare ordine con tutte le notizie che sono uscite fuori in queste ore, mettendole in fila e raccontandovi - dunque - quali sono gli aggiornamenti più importanti.