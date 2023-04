Mercato Juve / Conte per il 2024? Con lui formazione da paura

La Juventus guarda al prossimo futuro e cerca di capire se sia possibile o meno puntare ancora su Massimiliano Allegri. Le ultime indiscrezioni e gli ultimi risultati suggeriscono che un cambio di rotta potrebbe essere possibile e per questa ragione in questi giorni si sta ragionando su chi potrebbe essere il giusto sostituto in panchina. Parliamoci molto chiaramente: i mesi che attenderanno la Juventus saranno complicati. Ecco il motivo per cui si pensa a gente così, come Conte.