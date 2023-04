Le probabili formazioni di Inter-Juve: riecco Di Maria

In vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Juve, andiamo alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre

Dopo la sconfitta in Serie A contro il Napoli, la Juve si prepara a sfidare l'Inter nella semifinale di ritorno di CoppaItalia, match in programma mercoledì 26 aprile alle 21:00. All'andata a Torino il match è terminato sul risultato di 1-1 grazie alla rete nel finale di Lukaku. A San Siro, quindi, la squadra di Allegri non potrà permettersi passi falsi. Ma come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni.

I padroni di casa preparano un 3-5-2. In porta Onana, con D'Ambrosio, Acerbi e Bastoni a comporre la linea di difesa. Sulle fasce spazio a Darmian e Dimarco, con Barella, Brozovic e Mkhitaryan a centrocampo. In attacco pronto il tandem d'attacco composto da Dzeko e Lautaro Martinez, ma occhio a Romelu Lukaku che dopo la doppietta segnata in campionato si contende un posto con il bosniaco.

3-5-2 anche per la Juve, con Perin tra i pali. In difesa spazio a Gatti, Bremer e Danilo, con De Sciglio e Kostic larghi sulle fasce. A centrocampo ci saranno Fagioli, Locatelli e Rabiot mentre in attacco Di Maria agirà a supporto di Vlahovic.

Probabile formazione Inter (3-5-2): Onana; D'Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.

Probabile formazione Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic.