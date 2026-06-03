Il futuro di Nico Gonzalez è tutto da scrivere. Cessione per 40 milioni di euro (prestito con diritto di riscatto) nel corso degli ultimi giorni del passato mercato estivo, ma la decisione dell'Atletico Madrid è quella di non riscattare almeno momentaneamente il profilo argentino. Non una bocciatura per il calciatore di proprietà della Juventus, anzi, è senza ombra di dubbio uno degli obiettivi per la fascia della formazione di Diego Pablo Simeone, ma a condizioni diverse che si stanno cercando. Non perdiamo un istante ed ecco tutti i dettagli, visto che la formazione di Madrid ha messo a disposizione ben quattro calciatori pur di arrivare a chiudere questo affare nel corso delle prossime settimane.

Due contropartite per la difesa

Nahuel Molina esulta dopo il gol

Il primo nome messo sotto osservazione è quello del terzino destro, Nahuel Molina. Calciatore che ha grandi qualità e che in Italia ha dimostrato di essere un assoluto top con la maglia dell'Udinese. Non solo l'argentino è stato messo sotto osservazione, ma anche un altro profilo di primissimo livello come il difensore uruguaiano Gimenez. Classe 1995 e soprattutto un calciatore che potrebbe tornare molto utile alla Vecchia Signora, che cerca un rinforzo proprio in quel reparto. Allo stesso tempo ci sono altri due profili che arrivano da centrocampo ed attacco, andiamo a vederli nel dettaglio.

Occhi su centrocampo e attacco

Il nome che sta prendendo piede a centrocampo è quello di Koke, centrocampista esperto che andrebbe ad abbassare le richieste della Juve per Gonzalez.(soprattutto in caso di addio da parte di Dusan Vlahovic) è quello di. L'attaccante norvegese va a caccia di una nuova avventura e lo scambio secco con Nico Gonzalez potrebbe essere la scelta migliore per tutte e due le società.si trova avanti ad un bivio, vedremo quale strada sceglierà di percorrere.