La Juventus sa che nel corso di quest'estate c'è da cambiare ed anche tanto. La società ha pronta diversi cambiamenti che potrebbero fare la differenza sul campo da gioco e non solo. Il team che non ha centrato il minimo obiettivo stagionale, sicuramente andrà rivisto e bisogna aggiungere dei calciatori che possano fare la differenza e riportare la Vecchia Signora in alto sia in Italia che in Europa. Non sarà affatto semplice, anche se la squadra è già a lavoro ed il primo nome che si sta facendo è quello per la porta, Di Gregorio e Perin non stanno regalando le giuste garanzie. Solo una questione di tempo prima che possa arrivare un nuovo profilo per difendere la retroguardia.

La retroguardia ha un nuovo nome

Michele Di Gregorio

L'estremo difensore bianconero nel corso della prossima stagione potrebbe essere Dibu Martinez. Un colpo importante visto e considerato che si tratta di un calciatore che è una garanzia di rendimento e che ha un portfolio europeo ed intercontinentale di primissimo livello. Non dimentichiamo che al prossimo Mondiale si presenterà da Campione del Mondo in carica. Sicuramente un bel passo in avanti, anche se c'è da analizzare il costo dell'operazione che porterebbe a Torino un portiere che ha già superato i trent'anni.

Il costo dell'operazione

sembra averlo messo in cima alla lista e si dovrebbe trattare di un affare che si aggira attorno ai. Adesso non resta che attendere il vero colpo da novanta e di conseguenza l'affondo che potrebbe risultare decisivo, anche se poi c'è da capire quale saràestremi difensori. I bianconeri di Torino non possono fare altro che muoversi sul mercato e regalare a Luciano Spalletti il nuovo guardiano prima del ritiro che inizierà il prossimo Luglio, anche se c'è sempre da valutare quanto andrà avanti l'Argentina nel Mondiale.