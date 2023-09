Se Pogba se ne va, ecco chi arriva alla Juventus / Calciomercato

Dopo il caso di positività al doping la Juve potrebbe dover dire addio a Pogba: Giuntoli ha già 4 nomi in mente per sostituirlo

Il caso di positività al doping è solo l'ultima di una serie di incredibili disavventure per Paul Pogba da quando è tornato alla Juve. Il Pogback sarebbe dovuto essere un sogno, ma tra infortuni, estorsioni, riti magici e ora doping, si è trasformato presto in un incubo. In attesa delle controanalisi il centrocampista francese è stato sospeso in via cautelare, ma se l'accusa dovesse essere confermato il Polpo rischia fino a 4 anni di stop. A quel punto la Vecchia Signora avrebbe la facoltà di rescindere il contratto: Giuntoli si è già messo alla ricerca di un sostituto.

Juve, Pogba verso l'addio: 4 possibili sostituti — Le possibilità che Pogba sia costretto a fermarsi a lungo sono alte e la Juve non può far altro che cominciare a guardarsi attorno. Secondo quanto riportato da Eurosport, quindi, sarebbero 4 i nomi nel mirino della dirigenza bianconera. Il primo è quello di Habib Diarra, centrocampista francese dello Strasburgo. Il classe 2004 è un profilo estremamente interessante che nel corso della passata stagione ha collezionato 3 gol e 3 assist in 29 presenze in Ligue1.

Il secondo nome è invece Khephren Thuram, figlio di Lilian e fratello dell'attaccante dell'Inter Marcus. Il centrocampista del Nizza classe 2001 nelle ultime stagioni ha dimostrato di possedere qualità fisiche fuori dal comune, abbinate a un ottimo senso dell'inserimento.

Altro nome nel taccuino bianconero è quello di Manu Konè del Borussia Monchengladbach. Anche lui classe 2001, come Thuram è un giocatore più fisico che tecnico, ma che potrebbe rivelarsi estremamente utile per la mediana della Juve.

L'ultimo giocatore è invece quello che per caratteristiche forse si avvicina di più a Pogba: Lazar Samardzic dell'Udinese. Il fantasista tedesco in estate era stato a un passo dall'Inter ma il trasferimento è poi saltato. Ora potrebbe pensarci la Juve, che puntando su di lui aggiungerebbe alla rosa un giocatore di altissima qualità, soprattutto in fase realizzativa. Per tutti e quattro il prezzo del cartellino non è inferiore ai 20/30 milioni di euro. Detto questo, proprio parlando di mercato, attenzione: ecco chi vuole comprare Giuntoli per quel che riguarda la difesa... e l'attacco! Roba grossa! <<<

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.