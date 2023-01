Porte spalancate per la Juve: secondo Sky firma a zero / Mercato

Una Juve inarrestabile si appresta ad essere migliorata ulteriormente durante la sessione invernale. Allegriè stato chiaro: "I calciatori che arriveranno dovranno elevare il livello della squadra, altrimenti è inutile". E così sarà! Cherubini lavora per regalare al tecnico toscano dei rinforzi nelle zone di campo ritenute maggiormente bisognose. Ciò non toglie che si stia pensando anche al futuro più lontano, ma neanche troppo. La prossima estate la rosa della Vecchia Signora sarà rivoluzionata. Cambieranno tante pedine anche nello scacchiere titolare. Proprio su uno degli obiettivi più importanti sottolineati in rosso sul taccuino di Cherubini, arrivano pesanti novità<<<