Juve, ora ci credono tutti: “Ci affidiamo alla magia nera di Allegri”

La Juve continua a collezionare vittorie, pur senza brillare. Le altre, a turno, cadono e permettono alla Vecchia Signora di avanzare in classifica. La situazione attuale era quasi impossibile da ipotizzare due mesi e mezzo fa. La macchia dell'eliminazione in Champions rimane, ma ora Allegri sta riuscendo a raddrizzare un campionato che sembrava stregato. Per carità, la distanza dalla vetta è ancora di 7 punti, ma è cambiata la consapevolezza della squadra e dei tifosi. Tutti credono nella portentosa rimonta e cosa forse più importante, tantissimi sono tornati a credere in Massimiliano Allegri, come dimostrano i commenti social dei tifosi bianconeri che vi abbiamo riportato nella nostra gallery<<<