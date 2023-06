Mercato Juve / Notizie importanti da Pedullà: “Vi posso dire che…”

La Juventus non scherza a in sede di calciomercato sembra decisa a fare davvero bene. Tra le varie questioni da risolvere c'è quella legata a Giuntoli che ovviamente dovrà sbloccarsi nell'arco di poco tempo. E' per questo motivo che in questi giorni sente parlare moltissimo anche di quello che dovrebbe avvenire su quel fronte con l'attuale dirigente azzurro che non vede l'ora di arrivare a Torino. In questo senso però, parlando di calciomercato, c'è anche molto altro di cui parlare. Pedullà, ha fatto il punto della situazione su qualcosa di importante.

Il calciomercato della Juve si accende

Il riferimento va al futuro di Federico Chiesa. L'esperto di calciomercato ha voluto mettere ordine in questo senso e le sue parole sono state molto nette e molto chiare. Nell'editoriale per Sportitalia, Pedullà ha detto che il rapporto con Allegri non è al massimo. Non che i due abbiano litigato o cosa. Ma proprio dal punto di vista tattico, sembra esserci qualcosa che non torna. Un suo addio, per intenderci, non sembra essere qualcosa di impossibile. E c'è dell'altro. Parlando di intrecci con la Lazio, Pedullà a sorpresa ha svelato che Pellegrini potrebbe restare a Roma e che Parisi dell'Empoli sarebbe in cima alla lista di mercato. E su Milinkovic?