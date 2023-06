Brini: “Giuntoli ha bisogno di campo libero, è un fenomeno”

Fabio Brini, ex allenatore del Carpi, ha detto la sua a Tuttojuve.com su Giuntoli, avendo lavorato con lui in passato. Ecco le sue parole sulla Juventus: "Per me bisognerebbe proprio dargli campo libero. E' una persona con una struttura importante alle spalle, oltre ad essere una persona molto abile a scovare i giocatori che quasi nessuno conosce. E' un fenomeno. E questo succederà anche alla Juventus. Giuntoli è un dirigente top, lo ha dimostrato in ogni ambito in cui ha lavorato. Io l'ho visto di persona a Carpi, è una persona che ama il dialogo e risolvere i problemi all'interno di un gruppo. Se dovesse avere un qualche tipo di impedimento, mi dispiacerebbe perché così non potrebbe esprimere tutte le sue qualità. Il mio rapporto con lui? Eccezionale, franco e molto sincero. Ci sono state anche delle discussioni a livello tecnico, ma prevaleva sempre il confronto. Quel Carpi, quasi a sorpresa, si ritrovò a lottare per la Serie B. E quando c'è una persona con cui condividi le tue idee, un po' diventa tutto più facile.