Osimhen-Juventus, che bomba! Annuncio poco fa | Calciomercato

In casa Juventus si ragiona sul possibile colpo legato ad Osimhen. A tal proposito, è arrivato un annuncio a sorpresa

È solamente maggio, eppure le telenovela di calciomercato già si sprecano. Molte riguardano proprio la Juventus. Tra queste: chi sarà l’allenatore della prossima stagione? Igor Tudor si sta giocando le sue chance di permanenza e prova a ottenere tramite il campionato – urge il quarto posto – e il Mondiale del Club dove la Juve vorrà fare bene. Tuttavia, c’è Antonio Conte a tallonare. La possibilità che torni l’ex calciatore e allenatore si sta facendo concreta. Ma niente di certo, per ora. insomma, una telenovela. E un’altra è quella che riguarda Victor Osimhen. Il nigeriano tornerà al Napoli dopo il prestito al Galatasaray ma lo farà solamente per fare scalo. La Juventus è una possibilità e, a proposito di questo, c’è una novità importante.

Juventus-Osimhen: ecco l’annuncio che i tifosi stavano aspettando

Un nuovo capitolo di questa telenovela di calciomercato l’ha dato Paolo Paganini. Il giornalista ha scritto su X che: ““L’entouarge di Victor Osimhen ha incontrato nei giorni scorsi Giuntoli e ha dato la disponibilità a trasferirsi alla Juventus nonostante le molte richieste dalla Premier”. Secondo Paganini, quindi, la pista Osimhen-Juventus sarebbe più viva che mai. Questo, a discapito di quanto si vociferava nelle ultime ore. Solamente qualche giorno fa, ad esempio, il diesse Cristiano Giuntoli aveva chiuso alla possibilità di portare il nigeriano alla Continassa. Potrebbe essersi trattato di pretattica. O forse ha detto la verità e la fonte di Paganini si rivelerà sbagliata. Difficile a dirsi perché, appunto, trattasi di una telenovela. E le cose potrebbero anche farsi più complicate con lo scorrere delle settimane. Al momento sappiamo solamente che Osimhen non resterà al Napoli e che il presidente partenopeo, Aurelio De Laurentiis, cercherà di far valere la clausola di 75 milioni valevole per l’estero. La Juventus, se lo vuole, dovrebbe almeno pareggiare quella cifra. Un affare senza dubbio complicato.