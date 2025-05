Osimhen: “Juve? Darò tutto me stesso, poi a fine stagione prenderemo una decisione”

Le parole dell'attaccante del Napoli in prestito al Galatasaray Victor Osimhen sul suo futuro: "Juve? A fine stagione decideremo"

Da settimane non si fa altro che parlare del possibile arrivo in estate di Victor Osimhen alla Juve. L’attaccante nigeriano del Napoli è al momento in prestito al Galatasaray dove sta convincendo tutti a suon di gol. Il suo futuro però è ancora tutto da scrivere. Nel suo contratto, infatti, è presente una clausola rescissoria da 75 milioni di euro valida però soltanto all’estero. I bianconeri sembrano quindi a offrire qualcosa in più, una cifra vicina agli 85 milioni, per cercare di convincere De Laurentiis a cederlo. Basterà? Molto dipenderà anche dalla volontà del giocatore che dovrà scegliere in che progetto sportivo puntare.

Mercato Juve, le parole di Osimhen sul futuro

Intervistato sull’argomento, però, Osimhen ha preferito prendere tempo: “I tifosi del Galatsaray mi stano dimostrando un amore irresistibile. Darò tutto me stesso per la squadra fino al termine della stagione. Solo al termine dell’annata prenderemo una decisione“. Niente di certo ancora, bisognerà aspettare. La stagione è ormai quasi finita e per il momento la squadra di Tudor non può che concentrarsi sul presente. La qualificazione alla prossima Champions è un obiettivo fondamentale anche per poter convincere il nigeriano. Staremo a vedere. Nel frattempo arrivano novità importanti: inviata un’offerta ufficiale. Ecco a chi <<<