Mercato, la Juve sogna un colpo da paura per l’anno prossimo

Le ambizioni europee della Juventus non sono state scalfite dalla penalizzazione di 15 punti inflitta dalla Corte Federale d'Appello. I motivi sono essenzialmente due. Il primo è che filtra molto ottimismo sulla possibilità di ribaltare la sentenza con il ricorso presentato al Consiglio di Garanzia del Coni. Il secondo è che i bianconeri, nonostante la sconfitta contro la Roma , possono ancora sperare di raggiungere un piazzamento europeo tramite il campionato. Ricordando sempre che vincendo l'Europa League, la partecipazione alla prossima Champions diventerebbe automatica. Con il successo in Coppa Italia si avrebbe diritto a disputare l'Europa League la prossima stagione.

Il futuro riserverà diverse sorprese alla Vecchia Signora anche sul fronte calciomercato. La rosa di Allegri sarà in parte rivoluzionata e uno dei calciatori che potrebbe essere sacrificato è Moise Kean. In particolare la Juve starebbe pensando al centravanti italiano come pedina di scambio per arrivare ad un prestigioso obiettivo di mercato<<<