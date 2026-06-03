Dusan Vlahovic alla Juve! Here we go! Questa potrebbe essere la frase che emerge dai migliori esperti di mercato al termine di questa giornata, anche se allo stesso tempo potrebbe emergere la dichiarazione contraria. Una sola cosa è certa, questione di tempo prima che si scopra definitivamente quale sarà la prossima avventura del talento serbo che nelle ultime stagioni ha indossato la maglia della Juventus. Adesso non resta altro che attendere il colloquio che secondo la Gazzetta dello Sport è fissato proprio in data odierna, non possiamo fare altro che andare a vedere nel dettaglio quella che potrebbe essere la risposta del centravanti pagato più di 70 milioni di euro solo quattro stagioni fa.

Cosa filtra da Torino

Dusan Vlahovic

Difficile dare le percentuali, visti e considerati soprattutto i tantissimi colloqui che le parti hanno messo a referto. La sensazione che una chiusura positiva resta decisamente complessa, visto che la Juventus si sta anche muovendo su altri profili e altri giocatori a cui affidare totalmente il proprio attacco. Sappiamo benissimo che a mister Luciano Spalletti, Dusan Vlahovic piace e non poco come ha anche dichiarato nelle varie conferenze nel corso della stagione appena terminata. Non possiamo fare altro, però, che andare a vedere il favorito per la sostituzione di un talento di questa portata.

Il primo calciatore per il dopo Vlahovic

della Juventus

, la sensazione è che c'è solo un favorito e stiamo parlando diIl suo passato in bianconero è valutato come estremamente positivo e di conseguenza si vorrebbe ripartire da un calciatore che ha dimostrato di saper fare la differenza in quel di Torino. Affare tutt'altro che complesso, visto il suo rendimento al di sotto delle aspettative nel corso dell'ultima stagione con la maglia del Tottenham sulle spalle. Non resta che attendere la risposta finale di Vlahovic e capire quali saranno