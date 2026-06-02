Il tempo passa e la nuova stagione si inizia ad avvicinare. Un'annata che per i bianconeri di Torino dovrà essere praticamente perfetta, visto che quest'anno la mancata qualificazione in Champions League è stata un passivo già troppo pesante. Si è scelto di continuare con Luciano Spalletti che ha tutte le qualità per fare la differenza e soprattutto riportare la Juventus davvero in alto. Allo stesso tempo, serve una rosa di primissimo livello con nomi d'esperienza assieme a giovani che abbiano la giusta gamba. Proprio per questo motivo non possiamo perdere un secondo ed andare con l'ultimo profilo che è stato messo sotto osservazione dalla Juventus, arriva dalla Spagna.

Il nuovo profilo di mercato

Luciano Spalletti

Il calciatore che potrebbe rientrare nel giro degli affari bianconero è una vera e propria leggenda della Liga. Calciatore che ha esperienza internazionale da vendere, se ancora non si fosse capito stiamo parlando del centrocampista Koke. Talento naturale e che per diverse stagioni è riuscito a dire la sua e confermarsi sulla cresta dell'onda nonostante i tanti cambiamenti che ci sono stati dalle parti di Madrid (in termini di giocatori). Passiamo ai dettagli contrattuali di questo affare a cui sta pensando la Juventus, secondo SportMediaset.

I dettagli contrattuali

Per arrivare alla conclusione di una trattativa di questo livello è sempre importante fare i giusti calcoli dal punto di vista dello stipendio, difficilmente ci sarà una spesa per il cartellino anche perché. Resta da capire se questo è il giusto profilo per dare dinamismo ad un centrocampo che spesso ha peccato di cambio di passo. Resta un talento che è un assoluto protagonista in tutte le competizioni, visto che anche in questa stagione ha messo a refertoe di conseguenza ancora pronto ad una stagione di primo livello.