News Juve / Mercato, ora si sogna il colpaccio: 23 gol e 34 assist!

La Juventus di oggi non è più la corazzata di qualche anno fa, in questo inizio di stagione tifoseria e dirigenza lo hanno decisamente imparato.

A questa squadra serve qualche campione in più per tornare competitiva su tutti i fronti e aprire un nuovo ciclo di vittorie. Dunque, le prossime sessioni di mercato potrebbero essere vitali in vista del futuro.