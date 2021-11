Calciomercato Juventus / I tifosi sognano: “Colpo super, lui vuole la Juve!”

Il momento critico che sta attraversando la Juventus in campionato è frutto di scelte sbagliate fatte sul mercato e limiti evidenti della rosa bianconera.

La società lavorerà per colmare le lacune e regalare nuovi innesti di livello a Massimiliano Allegri. In questo momento, Cherubini e soci hanno tantissimi obiettivi, tra cui non mancano anche grandi nomi.