Mercato, Lookman ai ferri corti con l’Atalanta: la Juve ci pensa

La Juve mette gli occhi su Lookman: il nigeriano è ai ferri corti con l'Atalanta dopo le parole di Gasperini

La situazione in casa Atalanta tra Lookman e Gasperini è a dir poco tesa. Al termine della partita contro il Bruges, infatti, l’allenatore nerazzurro ha detto: “Penso sia uno dei peggiori rigoristi che io abbia mai visto, anche in allenamento li calcia veramente male. Erano lì anche De Ketelaere e Retegui, lui sull’onda dell’euforia ha preso il pallone. È un gesto che non mi è assolutamente piaciuto”. Dichiarazioni che non sono piaciute al nigeriano che con una storia su Instagram ha risposto: “Essere preso di mira nel modo in cui sono stato non solo mi ferisce, ma mi sembra anche profondamente irrispettoso, non da ultimo per l’immenso duro lavoro e impegno che ho sempre messo ogni giorno per aiutare a portare successo a questo club e agli incredibili tifosi di Bergamo. In verità, ho affrontato molti momenti difficili durante il mio periodo qui, la maggior parte dei quali non ho mai parlato perché secondo me la squadra deve sempre essere protetta e deve venire prima. Questo rende ciò che è successo ieri sera ancora più doloroso. Insieme ai nostri incredibili tifosi, anche noi come squadra stiamo soffrendo per il risultato di ieri sera. Durante la partita il rigorista designato mi ha ordinato di tirare il rigore; e per supportare la squadra mi sono assunto la responsabilità di farlo in quel momento. La vita è fatta di sfide e di trasformare il dolore in potere, cosa che continuerò a fare”.

Mercato Juve, occhi su Lookman

Secondo il Corriere dello Sport se il nigeriano decidesse di lasciare l'Atalanta, allora potrebbe diventare un obiettivo di mercato per la Juve. Giuntoli lo osserva con attenzione. Nel frattempo arriva un annuncio in diretta sul futuro di Kolo Muani