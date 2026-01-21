Mercato Juve, Moretto: “Contatti con la Viola per…”

Il noto insider di calciomercato Matteo Moretto ha lanciato una clamorosa indiscrezione sul calciomercato della Juve

Il calciomercato invernale continua ad infiammarsi a suon di nomi nuovi e trattative che proseguono ad oltranza. Nelle ultime ore la Juve, oltre all’affare Mateta, ha parlato con la Fiorentina per Albert Gudmundsson. Il centrocampista della Viola era già stato accostato alla Vecchia Signora ai tempi del Genoa.

Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha spiegato la situazione: “La Juventus nelle ultime ore è tornata a fare un sondaggio con la Fiorentina, per capire se potesse essere un nome per il mercato attuale di gennaio. La società toscana, tuttavia, come aveva già detto lo ritiene importante e non vorrebbe privarsene, almeno a gennaio.

Ad inizio di questo mese le parti si erano già parlate e il club di Firenze aveva chiesto di inserire nella trattativa uno tra Miretti e Rugani. Poi il discorso si è fermato fino agli ultimi giorni, la trattativa però non sembra avanzare.”