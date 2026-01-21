Mercato Juve, Romano: “Ultimatum di Mateta: vuole solo…”

Il centravanti del Crystal Palace seguito assiduamente dalla Juve, secondo Fabrizio Romano, avrebbe manifestato la sua preferenza

La Juve continua a lavorare per Jean-Philippe Mateta. Questi gli ultimi aggiornamenti riportati da Fabrizio Romano: “Il centravanti e il suo entourage hanno informato il Crystal Palace della volontà di lasciare il club. Oltre alla Signora, il francese ha avuto contatti anche con l’Aston Villa.

Mateta spera in un trasferimento a gennaio con la decisione ora nelle mani del club londinese. Le negoziazioni sono ancora in corso e in più, c’è un dettaglio importante: il giocatore ha detto di non voler andare in Arabia Saudita, vuole solo Italia o Inghilterra.”