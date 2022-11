Milinkovic-Savic, l’offerta della Juve è più alta di quella di Lotito | Mercato

Il sogno proibito della Juventus ormai da qualche anno può diventare concretamente realtà. Sergej Milinkovic-Savic è il grande obiettivo della Vecchia Signora per il 2023. Come vi avevamo anticipato e come confermato anche da La Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri sarebbe andato in scena un incontro fra Mateja Kezman (agente del laziale) e la dirigenza bianconera.