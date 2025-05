Mercato Juve, colpo di scena: “Possibile addio pesantissimo”

Possibili colpi di scena in casa Juventus. Ci sono aggiornamenti da urlo di cui bisogna parlare, svelati da Sportmediaset e non solo

È stato un anno difficile per la Juventus. La scorsa estate si era diffuso un contagiato entusiasmo per il nuovo corso targato Thiago Motta. Il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, aveva deciso di affidarsi al tecnico italobrasiliano – fresco eroe di Bologna con la storica qualificazione in Uefa Champions League – per dare alla Juve un nuovo volto e una nuova immagine. Volto e immagine che avrebbero dovuto aprire – al di là di una fase nuova di bel gioco – anche un ciclo di vittorie. Niente di tutto questo. Sono bastati nove mesi per vedere il rapporto esaurirsi e il progetto fallire. Imperdonabile l’aver mancato praticamente ogni obiettivo stagionale: dalla corsa scudetto immediatamente abbandonata alla precoce eliminazione in Champions League fino alle figuracce in Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Un fallimento che ha visto Thiago Motta pagare per tutti. Ma non tutti sono d’accordo che sia giusto così. Attenzione, però. Altri, potrebbero presto pagare per come sono andate le cose.

Juventus, clamoroso colpo di scena: cambia tutto? | Notizie calciomercato

Molti tifosi chiedono la testa di Cristiano Giuntoli. Il ragionamento è molto semplice: lui ha scelto Thiago Motta e se il tecnico fallisce, la colpa è anche la sua. Per ora, però, il direttor è rimasto al suo posto. È stato lui a scegliere Igor Tudor ed è lui che sta iniziando le strategie di calciomercato per l’estate. Ma non è detto che lo scenario rimarrà questo. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, infatti, la Juventus potrebbe opzionare un altro ribaltamento totale. La posizione di Cristiano Giuntoli non è più certa e potrebbe essere silurato anche lui al termine della stagione. A quel punto, tutto andrebbe rivisto anche in ottica di calciomercato. Sicuramente la Juve va avanti con lui e con Igor Tudor fino a Mondiale per Club compreso. Poi si vedrà. Ma aspettiamoci di tutto. E non finisce qui. Poco fa è arrivata un’altra notizia clamorosa sulla Juve. La trovate qui sotto.

