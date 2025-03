Juve, la Champions deciderà il mercato ma Yildiz non si tocca

Senza qualificazione alla prossima Champions League la Juve rischia di dover vendere dei big, ma non Yildiz: la situazione

I tifosi della Juve hanno ancora negli occhi la bellissima rete di Yildiz contro il Genoa, l’ennesimo gol d’autore della sua stagione. Il turco con Motta ha passato tante (probabilmente troppe) partite in panchina ma ora con l’arrivo di Igor Tudor sembra essere tornato al centro del progetto bianconero. Nonostante un’annata difficile e il rischio di non partecipare alla prossima Champions League, la dirigenza farà di tutto per non venderlo: Exor vuole puntare su di lui anche per il futuro. Chi rischia di essere ceduto?

Mercato Juve, le ultime novità

Senza qualificazione alla prossima Champions League la Juve si ritroverebbe a dover fare i conti con non pochi problemi di natura economica. Come risolverli? Vendendo alcuni giocatori sul mercato, non c'è altra soluzione. Secondo La Gazzetta dello Sport tra i big a rischio ci sono Cambiaso, Vlahovic e Mbangula. Il primo è seguito da diverse squadra di Premier League, prime su tutte Liverpool e Manchester City. Il bomber serbo sta invece vivendo una stagione complessa e potrebbe quindi essere venduto, mentre Mbangula è giovane e ha mercato, un sacrificio duro ma che potrebbe rivelarsi necessario.