Mercato Juve, Milinkovic-Savic rimane l’obiettivo numero uno per il centrocampo

La Juventus sta già cominciando a pianificare eventuali strategie da attuare nelle future sessioni di calciomercato del 2026. Da parte del club bianconero, in particolare, ci sarebbe l’intenzione di andare alla ricerca di un possibile colpo a parametro zero per la prossima estate, oppure anche a gennaio, qualora dovesse esserci la possibilità. L’attenzione della dirigenza bianconera è concentrata, nello specifico, sul centrocampo, reparto che necessita di un profilo che possa essere in grado di offrire leadership e personalità.

Da questo punto di vista, il nome che rimane oggetto di desiderio della tifoseria bianconera resta sicuramente quello di Sergej Milinkovic Savic, giocatore che per il momento non ha ancora raggiunto l’accordo con l’Al Hilal per prolungare il suo contratto. Il centrocampista ex Lazio è da anni un vecchio obiettivo del club bianconero, il quale ha provato più volte a portarlo a Torino in passato. Tra i principali ostacoli di questo potenziale affare, però, vi è sicuramente l’aspetto economico.

In effetti il serbo, ad oggi, percepisce uno stipendio di 20 milioni all’anno, un ingaggio monstre e fuori portata per quasi club italiano. Se il centrocampista volesse ancora guadagnare uno stipendio in doppia cifra, difficilmente ci potrebbero essere possibilità per un suo ritorno in Serie A; al contrario, se accettasse un triennale da 4-5 milioni annui più premi, allora l’affare potrebbe decollare.