Mercato, Arthur e non solo: il Como vuole due giocatori della Juve

Il Como guarda in casa Juve per potenziare il centrocampo: piacciono Arthur e Miretti. Le ultime novità di mercato

Il Como sta facendo un calciomercato di altissimo livello, soprattutto se si pensa che è stato appena promosso in Serie A. La squadra di Fabregas non vuole lasciare niente al caso e sta costruendo una rosa più che competitiva: nel mirino anche due giocatori della Juve.

Mercato Juve, il Como pensa ad Arthur e Miretti

Per potenziare il centrocampo il Como sta guardando in casa Juve e pensa a uno tra Arthur e Miretti. Il metronomo brasiliano sarebbe perfetto per Fabregas, soprattutto se in prestito. Resta però il problema legato all’ingaggio, troppo alto per le casse del club. Per poter chiudere una trattativa di questo tipo, quindi, il Como dovrebbe sperare nell’aiuto dei bianconeri. Per quanto riguarda Miretti, invece, per il momento si tratta soltanto di un interessamento.