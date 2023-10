Calciomercato, Lukaku alla Juventus: annuncio clamoroso

La Juventus è stata davvero vicina a prendere Lukaku ? Il calciatore ha parlato e ha dato la sua versione dicendo tutto ma - forse - non dicendo niente. " La cazzata più grande che ho letto è che sarei andato in un certo club. Non aveva alcun senso. Gli errori in finale di Champions? Un giorno capirete perché non ero presente con la testa ". Probabilmente - visto quello che s'è letto in estate - il riferimento di BigRom è proprio relativo alla Juventus che secondo il Corriere dello Sport, sembrava essere davvero ad un passo dall'assicurarsi l'attaccante attualmente alla Roma. Quello che accadrà lo staremo a vedere ma l'unica cosa certa in questo senso riguarda alcune voci che stanno circolando adesso rispetto a quello che potrebbe avvenire in futuro.

Juventus News: Lukaku può davvero arrivare in bianconero?

Il Chelsea per vendere in modo definitivo Lukaku alla Roma vuole 42 milioni di euro. Qualcuno - follemente - sta scrivendo di come la Juventus possa tornare in corsa per l'anno prossimo, per provare a prendere Lukaku mettendo sul tavolo anche il cartellino di questo o quel giocatore. Ebbene, come abbiamo detto, questa è follia pura. Lukaku, infatti, non vestirà mai la maglia della Juventus. Dalle indiscrezioni che abbiamo raccolto noi, non ci sono assolutamente margini. Né ora, né mai. Detto ciò, invece, parlando di futuro, attenzione: ecco la formazione da urlo che Elkann vorrebbe provare a costruire in vista del prossimo anno <<<