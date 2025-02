Juventus, voce clamorosa su Vlahovic: “Incredibile ma vero”

Aggiornamenti pesanti su Vlahovic e su quello che potrebbe succedere in sede di calciomercato in casa Juventus

Calciomercato Juventus: aggiornamento su Dusan Vlahovic

In casa Juventus, stanno già scattando le riflessioni. La sconfitta contro il PSV, costata l’elminazione dalla Champions League, ha rimesso tutto e tutti sotto processo. Un ko amaro perché arrivato nel momento in cui la squadra di Thiago Motta sembrava aver ritrovato, finalmente, dopo tre vittorie consecutive, la fiducia. e invece niente da fare. E, appunto, si riflette. Anche in ottica calciomercato con alcune teste che potrebbero essere tagliate. Quelle dell’allenatore, che verrà cacciato qualora non centrasse la qualificazione alla prossima Champions League, ma anche quelle di alcuni calciatori. Sicuramente quella di Vlahovic che pure ieri aveva avuto l’opportunità di rilancio con la seconda parte di gara tutta trascorsa in campo. Ma niente: ennesimo flop. E addio, ormai, inevitabile.

La certezza ad oggi è una sola: Dusan Vlahovic lascerà la Juve alla fine della stagione. Il calciatore verrà ceduto nell’ambito del calciomercato estivo. Ma non sappiamo ancora in favore di chi. Registriamo, tuttavia, un interessamento dell’ultima ora che riguarda il Fenerbache. La squadra allenata da José Mourinho, infatti, sarebbe interessata a Vlahovic e pronta a formalizzare una offerta da concretizzare l’estate prossima. Parliamo di una offerta di 25-30 milioni. Una roba incredibile, se ci pensate.

Sì. Perché questo sarebbe uno scenario, che metterebbe la Juventus in difficoltà. Il motivo è presto detto: la volontà di cedere Vlahovic c'è tutta quanta, ma non quella di svalutarlo. 25 milioni è una cifra che dimezzerebbe il valore d'arrivo del giocatore dalla Fiorentina. Sarebbe una minusvalenza dolorosa per le casse juventine e la società vorrebbe evitare questo scenario. Tuttavia, l'impellenza di liberare il giocatore di investire su un nuovo centravanti è alta. E, visto il rendimento, è praticamente impossibile pensare ad una cessione da 40-50 milioni. Insomma, forse, ad oggi, bisogna entrare nell'ottica di dover accettare una proposta inferiore a quella auspicata. Ad esempio, quella del Fenerbache.