La Juventus lavora ad un colpo spettacolare: a gennaio

Indiscrezioni delle ultime ore raccontano qualcosa di molto chiaro: in vista del calciomercato di gennaio si sogna in grande

Non solo la Juventus sta pensando di provare a prendere Milinkovic-Savic, ma anche lo stesso calciatore potrebbe spingere per la buona riuscita dell’operazione.

Calciomercato Juventus, si lavora su Milinkovic per gennaio

Qualcuno non sarà d’accordo, lo sappiamo già. Ma su Juvenews.eu siamo certi che se la Juventus dovesse prendere Milinkovic-Savic, farebbe un capolavoro. Uno dei centrocampisti più dominanti in assoluto della nostra Serie A – per anni – ora è in Arabia ma alcune indiscrezioni esclusive che possiamo riportarvi ci dicono che nel mese di gennaio qualcosa potrebbe succedere. Lo diciamo nella misura in cui sotto sotto, non solo la Juve starebbe pensando a lui, ma anche lo stesso calciatore potrebbe essere interessato a tornare in Serie A. E dunque, in Italia. Noi terremo gli occhi aperti ma possiamo assicurarvi che qualcosa sta succedendo. E che la società bianconera, sottotraccia, ci starebbe lavorando. Non resta altro da fare che attendere. Intanto, però, non arrivano buone notizie sul fronte Yildiz <<<