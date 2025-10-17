Juventus, bruttissime notizie su Yildiz! Poco fa... / News

Arrivano aggiornamenti molto pesanti riguardanti Yildiz e quello che potrebbe succedere da qui a breve: il punto sul mercato

Novità pesanti in tema di calciomercato, in casa Juventus. Le ultime indiscrezioni che filtrano rendono bene l’idea di quel che potrebbe succedere da qui a breve. E’ tutto molto chiaro: bisogna trovare assolutamente il modo di pianificare il futuro. Secondo quanto viene riportato però dalla nostra redazione, non arrivano buone notizie sul tema legato ad Yildiz.

Calciomercato, Juventus a rischio per Yildiz

Il rinnovo sembrava ad un passo e invece, alla fine, qualche rischio dietro l’angolo c’è. A quanto pare non ci sarebbe attualmente nessun accordo rispetto alla possibilità di una firma, di un rinnovo. Non c’è solo distanza sulle cifre, ma quel che più preoccupa riguarda il fatto che diversi top club di Premier League sarebbero pronti a bussare alla sua porta con offerte stratosferiche. Ora, la Juve ha due strade. O continua sulla sua via, offrendo un contratto congruo al calciatore – senza strafare – oppure rischia grosso… e lo lascia andare via. Non resta altro da fare che attendere. Per vedere quel che succederà. Intanto sta circolando una voce grossa su Kessie in bianconero <<<