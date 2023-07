Calciomercato, la Juve spiazza tutti: “Addio Vlahovic, al suo posto…”

La Juventus sta seriamente valutando l'addio di Vlahovic . Non parliamo di qualcosa di sicuro, ma di qualcosa di possibile. Lo diciamo, perché nei piani di Giuntoli c'è senza dubbio la possibilità che si possa arrivare a vendere dei calciatori importanti, a fronte di offerte altrettanto importanti. Queste per ora non sono arrivate ma indiscrezioni esclusive raccolte da Juvenews.eu, ci dicono che qualcosa potrebbe muoversi in tal senso. Come? Dal Real Madrid e dall'Inghilterra , più di qualcuno sembra aver mostrato interesse per l'attaccante bianconero che in effetti, degli estimatori ce l'ha. E come.

La Juve sembra valutare il cartellino di Dusan 80-90 milioni di euro. Folle, chi pensa e scrive che i bianconeri possano privarsene per cifre inferiori. Una roba che non sta né in cielo né in terra. E che infatti non avverrà. Ma nel caso in cui l'offerta dovesse arrivare - alle condizioni della Juve - allora Giuntoli non ci metterebbe troppo a dare il suo ok. Per poi fiondarsi su altri obiettivi.