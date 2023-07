Di Maria: “Mi mancheranno i miei compagni della Juventus”

La Juventus si ritroverà tra pochi giorni alla Continassa per iniziare a preparare la prossima stagione, che dovrà vedere i bianconeri tornare protagonisti e a competere per lo Scudetto. La squadra di Massimiliano Allegri potrebbe giocarsi solo le competizioni nazionali il prossimo anno, visto che è in attesa delle decisioni della UEFA sul suo conto. Possibile la squalifica dalle coppe per un anno, con i bianconeri che non giocherebbero la Conference League, alla quale si sono qualificati visto il settimo posto ottenuto in classifica.