Kolo Muani-Juventus, tifosi disperati: pare che... / Calciomercato

La Juventus sta lavorando in sede di calciomercato con l'idea di provare a costruire qualcosa di grande. Ma occhio a Kolo Muani

È stata una festa quella che la Juventus, domenica scorsa, ha inscenato allo Stadium contro l’Empoli. Il gol dell’ex De Sciglio aveva gelato lo stadio e fatto presagire l’ennesimo passo falso per la squadra di Thiago Motta che, invece, ha calato il poker nella difesa ed ha annientato l’Empoli con un netto 4-1. Risultato rotondo, trame offensive esteticamente piacevoli, gol degli attaccanti. Ha segnato anche Dusan Vlahovic, che prova a fare pace con l’ambiente anche se la cessione l’estate prossima appare ormai inevitabile. Ed ha segnato – ancora – Kolo Muani. Un impatto devastante quello del giovane francese con la Serie A. Dopo il gol al Napoli, tanto pesante e bello quanto inutile ai fini del risultato, ecco la doppietta all’Empoli che ha, di fatto, innescato la ricca rimonta juventina. Cristiano Giuntoli ha fatto centro, Thiago Motta lo sta dosando perfettamente. I tifosi si godono il nuovo acquisto. Ma c’è una notizia che fa preoccupare tutti.

Calciomercato Juventus: che ne sarà di Kolo Muani?

Aleggia un gran mistero, infatti, circa il futuro di Kolo Muani. La Juventus lo ha prelevato dal Paris Saint Germain con la formula del prestito ma, viste le prestazioni che sta sfornando, difficilmente questo prestito verrà rinnovato a giugno. È probabile, infatti, che il PSG lo richiami alla base. O comunque che chieda soldi, tanti soldi, per la cessione a titolo definitivo. A quel punto la Juve dovrà fare le sue valutazioni. Per il post Vlahovic, infatti, si stanno sondando nomi importanti come Victor Osimhen e Josua Zirkzee. Ma un nome importante, almeno economicamente, rischia di diventarlo anche Muani. Se Giuntoli sognava di tenerlo come riserva di lusso, dovrà forse rivedere i suoi piani. Ed il rischio di averlo visto passare a Torino soltanto per una rivitalizzazione che poi spenderà a Parigi, si sta facendo sempre più concreto. Vedremo se le due società troveranno un punto di incontro. Nel frattempo, comunque, occhi bene aperti: c’è un’idea molto grossa su cui starebbe lavorando la Juve con un possibile colpo a sorpresa dalla Lazio <<<