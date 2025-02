Kolo Muani alla Juventus: annuncio improvviso sul futuro! / Calciomercato

Il calciomercato della Juventus sembra aver preso piede. E si ragiona già sul futuro, guardando al presente: occhio a Kolo Muani

Siamo già nel mondo post PSV. La Juventus ha detto addio alla Champions League dopo la sconfitta, maturata in Olanda, ai playoff della prestigiosa competizione. Ora l’obiettivo minimo stagionale è il quarto posto, ovvero fare in modo che l’anno prossimo la Vecchia Signora giochi ancora in Champions. Altrimenti sarà tabula rasa. Direbbero addio, in caso contrario, mister Thiago Motta e tantissimi altri calciatori. Tutti avvisati, insomma. Ma c’è anche chi, nel marasma, sta dando prova di poterci stare eccome nella Juve. Ad esempio Kolo Muani che, seppure ieri è naufragato insieme a tutti gli altri, è per distacco il giocatore più in forma della rosa bianconera. Motivo per cui il diesse Giuntoli sta già lavorando, fin da ora, sottotraccia, alla possibilità di trattenerlo a Torino anche per la prossima stagione.

Kolo Muani rimane alla Juventus? / Aggiornamento di calciomercato

In questo senso ci perviene un aggiornamento di calciomercato dalla voce di Gianni Balzarini. In diretta sul suo canale YouTube, il giornalista ha detto: "Sembra che ci siano stati veramente dei passi avanti". Il riferimento è alla possibilità di un passaggio, stavolta a titolo definitivo, di Kolo Muani alla Juventus. Poi ha specificato: "Sembra che ci sia un'intesa di massima per un prestito oneroso sui 6/8 milioni il prossimo anno e un diritto barra obbligo, perché lì non si capisce bene, di riscatto nel giugno del 2026 attorno ai 45 milioni". La condizione è però, come anticipato all'inizio, qualificarsi alla prossima Champions. Anche Balzarini lo ha fatto capire con queste parole: "Sarebbe, quindi un investimento importante, previa partecipazione alla prossima Champions League naturalmente perché questo è il fatto da ricordare sempre e che ricorderò fino a quando sapremo con certezza se la Juve giocherà o meno in Champions League". Il quarto posto serve come il pane, quindi. Anche per sbloccare il mercato e, di riflesso, l'affaire Muani.