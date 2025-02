Calciomercato Juve / Grandissimo colpo! Romano dice che...

Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione parlando di quello che potrebbe succedere in sede di calciomercato, in casa Juventus

La vittoria contro l’Inter è ossigeno puro: la Juventus, forse per la prima volta da quando è iniziata la stagione, guarda al futuro con fiducia e ottimismo. E questo al netto della sconfitta contro il PSV. Merito va, almeno in parte, all’ascesa di Kolo Muani. Ma non solo. L’impressione è che la Juve si sia proprio liberata dalle sue catene mentali e sia riuscita, quindi, a sprigionare il potenziale del suo talento. Ed è anche grazie a questo ritrovato ottimismo che si lavora già – sperando di centrare la qualificazione alla prossima Uefa Champions League – al calciomercato della prossima estate. Un aggiornamento pesantissimo lo ha dato, in queste ore, Fabrizio Romano.

Fabrizio Romano anticipa un acquisto di giugno? / Calciomercato Juventus

Ormai è sempre calciomercato. Le società sono sempre in contatto ed ecco che gennaio si unisce a giugno in un’unica programmazione collettiva. Lo si evince proprio da quello che, nel salotto di Viva El Futbol, ha detto Fabrizio Romano con riferimento alla Juventus. Ecco le sue parole: “Adeyemi era un’operazione fatta tra i due club, ma il giocatore non ha voluto muoversi”. I due club a cui fa riferimento il noto esperto di calciomercato sono, ovviamente, Juve e Borussia Dortmund. Poi spiega: “Appena è saltata l’operazione con il Napoli ha iniziato a muoversi subito la Juventus”. Conte, infatti, lo aveva segnalato come possibile rimpiazzo di Khvicha Kvaratskhelia. Ma Giuntoli si è immediatamente inserito nel gioco. Anche superando il Napoli. Al punto che secondo Romano: “Adeyemi ha cambiato agenti e la Juve lo ha chiamato per giugno”. Insomma: la Juve avrebbe un’opzione in piedi, in vista di giugno, per Adeyemi. Vedremo se questa opzione verrà esercitata. Sarebbe un grandissimo colpo. Intanto, è arrivato un annuncio molto chiaro sul futuro di Kolo Muani <<<