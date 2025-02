Calciomercato, la Juventus del 2025 sarà fortissima: guardate che formazione!

Calciomercato Juventus: la formazione sarà tutta nuova

La Juventus guarda avanti e lo fa con grande, grandissima convinzione. In questo senso possiamo dire che il calciomercato dei bianconeri sembra essere abbastanza definito, almeno per quelle che sono necessità che deriveranno da certe ambizioni. In questo senso possiamo sicuramente dire che dei grandi cambiamenti potrebbero avvenire nel momento in cui la formazione del club bianconero vedrà andare via molti calciatori e arrivarne molti altri. Ed è proprio questo quello di cui vogliamo parlare oggi. Lo diciamo perché quello che stiamo per mostrarvi è un esempio di come la Juve potrebbe trasformarsi nella stagione 2025-2026. Con dei nuovi calciatori, lo stesso tecnico e lo stesso modulo. Ma con nomi da urlo, al posto di altri. Non ci credete? SCORRETE INSIEME A NOI LA NOSTRA GALLERY partendo dal primo nome <<<