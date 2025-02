Juventus, Kolo Muani: colpo di scena! Annuncio clamoroso

Aggiornamenti di calciomercato importanti in casa Juventus, rispetto al futuro di Kolo Muani: ecco cosa sappiamo

Calciomercato Juventus: riscatto Muani? Ecco cosa sappiamo

Gol al Napoli, doppietta all’Empoli, doppietta al Como. Sono già 5 in 3 partite. Randal Kolo Muani è approdato in Serie A con un piglio a dir poco pazzesco. Il classe 2002, arrivato a gennaio dal PSG con la formula del prestito, si è già preso la Juventus con la classe dei fuoriclasse e con la stoffa dei campioni. Non solo gol ma anche giocate, personalità, carattere. Lo si evince dal calcio di rigore preteso e segnato, con freddezza, al 90’ di Como-Juventus. Un gol da tre punti pesantissimo come un mattone per la squadra di Thiago Motta. A questo punto alla riflessione è d’obbligo: perché privarsene a giugno? La Juventus, nonostante il prestito, potrebbe valutarne l’acquisto.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il club bianconero starebbe seriamente pensando di procedere all’acquisto a titolo definitivo del giocatore sborsando una cifra tra i 40 ed i 50 milioni nelle casse del Paris Saint Germain. Una cifra non banale, è chiaro, ma che potrebbe essere cumuata da Giuntoli grazie alla cessione di Dusan Vlahovic. L’addio del serbo non è più in discussione: le parti hanno congiuntamente deciso di rimanere insieme a gennaio e di rimandare l’addio all’estate che verrà. Dai soldi della cessione di Vlahovic, quindi, Giuntoli potrebbe ottenere il cash utile a trattenere Kolo Muani a Torino.

Facile? No. E non è nemmeno tutto. Perché il vero nodo riguarda l’ingaggio: Kolo Muani guadagna attualmente 9 milioni di euro a stagione, cifra al di fuori del monte ingaggi della Juve. Ma non è escluso che si possa trovare un accordo venendosi incontro e facendo scopa con la comune voglia di proseguire insieme. Perché sì, la Juve si gode Muani, ma pure Muani si gode la Juve. A Torino ha ritrovato sorriso, gol, centralità, tutto. Giuntoli ci lavora e potrebbe pure non fermarsi. Nel mirino c’è sempre Victor Osimhen e i tifosi della Juve sognano già questo restyling: Muani e Osimhen, l’attacco juventino della prossima stagione. Detto questo, proprio parlando di Juventus, occhi bene aperti: nel 2026 potrebbe esserci un colpo di scena da paura <<<