Kolo Muani alla Juventus si o no? Sky Sport non ha dubbi

La Juventus non può muoversi oltre la sua offerta, non ha margini per rilanciare. E quindi aspetta

I contatti tra Juventus e PSG per Kolo Muani non si sono fermati. Anzi, vanno avanti anche adesso, a poche ore dalla chiusura del mercato. È lui, il francese, l’obiettivo numero uno dei bianconeri per questo finale di agosto.

Da Sky Sport, Emanuele Baiocchini racconta che la trattativa è viva. Le parti sono vicine, molto vicine. E soprattutto la volontà del giocatore non è mai stata in discussione: Kolo Muani vuole la Juve, lo ripete da giorni. Questo non è mai cambiato.

Il problema, semmai, è un altro. Sempre lo stesso: i soldi e il Fair Play Finanziario. La Juventus non può muoversi oltre la sua offerta, non ha margini per rilanciare. E quindi aspetta. Aspetta che il PSG faccia un passo, che venga incontro almeno sulla formula dell’obbligo di riscatto.

In fondo la distanza non è enorme. Un dettaglio qui, una condizione lì. Ma il tempo stringe, e lo sanno tutti: o si chiude adesso, oppure l’affare salta. E stavolta per davvero.