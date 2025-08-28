Mercato Juve, quasi fatta per Kolo Muani! Le cifre dell’affare

La dirigenza della Juve ha praticamente chiuso l'affare per il ritorno di Randal Kolo Muani. Ecco le cifre dell'acquisto

Il ritorno di Randal Kolo Muani alla Juve è ad un passo. Finalmente la dirigenza bianconera ha strappato il si definitivo del Paris Saint-Germain. Ai francesi vanno cinque milioni per il prestito e 55mln per il riscatto, bonus compresi. Si stanno definendo gli ultimi dettagli sui bonus.

I parigini vogliono bonus semplici da ottenere e che le condizioni dell’obbligo di riscatto siano garantite dalla Vecchia Signora. Questione di dettagli prima che l’ex Eintracht Francoforte faccia il suo ritorno alla Continassa.