Mercato Juve, quasi fatta per Kolo Muani! Le cifre dell’affare

Il ritorno di Randal Kolo Muani alla Juve è ad un passo. Finalmente la dirigenza bianconera ha strappato il si definitivo del Paris Saint-Germain. Ai francesi vanno cinque milioni per il prestito e 55mln per il riscatto, bonus compresi. Si stanno definendo gli ultimi dettagli sui bonus.
I parigini vogliono bonus semplici da ottenere e che le condizioni dell’obbligo di riscatto siano garantite dalla Vecchia Signora. Questione di dettagli prima che l’ex Eintracht Francoforte faccia il suo ritorno alla Continassa.