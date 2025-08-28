Mercato Juve, quasi fatta per Kolo Muani! Le cifre dell'affare
Mercato Juve, quasi fatta per Kolo Muani! Le cifre dell’affare

Riccardo Focolari
roma
28 Agosto, 14:00
La dirigenza della Juve ha praticamente chiuso l'affare per il ritorno di Randal Kolo Muani. Ecco le cifre dell'acquisto

Il ritorno di Randal Kolo Muani alla Juve è ad un passo. Finalmente la dirigenza bianconera ha strappato il si definitivo del Paris Saint-Germain. Ai francesi vanno cinque milioni per il prestito e 55mln per il riscatto, bonus compresi. Si stanno definendo gli ultimi dettagli sui bonus.

I parigini vogliono bonus semplici da ottenere e che le condizioni dell’obbligo di riscatto siano garantite dalla Vecchia Signora. Questione di dettagli prima che l’ex Eintracht Francoforte faccia il suo ritorno alla Continassa.

