La Juventus sta cercando di costruire una squadra che possa ambire a primeggiare in tutte le competizioni che verranno affrontate nel corso della prossima stagione di campionato. Una scelta non semplice per un team che deve rimboccarsi le maniche soprattutto dopo la mancata qualificazione in Champions League. Tanti i nomi che si stanno susseguendo nel corso delle ultime ore e tra questi sembra esserci anche quello di un profilo molto interessante. Il centrocampista dell'Atletico Madrid, Koke potrebbe dare la giusta esperienza in mediana e soprattutto iniziare un nuovo percorso dopo una carriera vissuta completamente in Spagna. Passiamo ai dettagli ed al punto su questa trattativa.

Il nome nuovo per il centrocampo della Vecchia Signora

Juventus gruppo squadra

Un gruppo squadra che ha bisogno di una guida esperta che possa dirigere il club. Koke ha dimostrato di essere ancora in uno stato di forma decisamente importante, visto che anche nel corso di questa stagione ha messo a referto ben 54 presenze confermandosi come uno dei più presenti sul campo da gioco per la squadra di Madrid. Adesso, però, c'è da capire la verità su questa operazione e se effettivamente i bianconeri di Torino affonderanno per arrivare alle prestazioni dell'asso spagnolo.

La Juventus affonderà il colpo?

la Juventus

La trattativa è decisamente complessa, visto che le intenzioni del calciatore paiono chiare.in maniera forzata ed anzi ha voglia di farein stile Griezmann che permetta di salutare nella maniera corretta dopo più di un decennio assieme. Una trattativa che diventae di conseguenza potrebbe anche non andare mai in porto. I bianconeri devono già visionare delle piste alternative per aumentare l'esperienza al centro del campo da gioco. Tanti i nomi osservati, ma solo nelle prossime ore si riuscirà a capire con quale si vuole effettivamente affondare.