Calciomercato, la Juventus vuole offrire 40 milioni di euro per lui!

In attesa delle contro-analisi le domande sul futuro di Paul Pogba si sprecano: verrà condannato? E se sì, quanto sarà lungo lo stop? Il centrocampista francese dopo la positività al doping si prepara ora a un lungo processo ma l'impressione è che la condanna sia certa o quasi. Dopo la lunghissima serie di infortuni della passata stagione il ritorno del Polpo a Torino è sempre più un flop e da sogno dei tifosi bianconeri si sta rapidamente trasformando in incubo. Ora per la Vecchia Signora non resta che dire addio al francese, con la società pronta a terminare il suo contratto non appena la condanna sarà definitiva. Per questo Giuntoli si è già messo alla ricerca di un sostituto: dalla Spagna arrivano importanti novità.