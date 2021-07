Calciomercato Juventus, circola una voce folle: ecco cosa sappiamo

L'estate si fa rovente, così come il calciomercato. In questo primo periodo di trattative i club lavorano a tantissime ipotesi diverse, prendono contatti e mettono in piedi i primi affari. La Juventus non starà certo a guardare: i bianconeri stanno preparando le prime mosse, rimanendo sempre attenti a proposte e occasioni. L'ultima clamorosa voce di mercato parla proprio di una proposta a dir poco clamorosa. Si tratterebbe di un'operazione davvero folle e la strada sarebbe già tracciata <<<