Calciomercato Juventus, novità pesantissima: “Attenzione, ipotesi estrema”

Sono ore caldissime alla Continassa. Il ritiro bianconero è iniziato, ma il tema bollente è ovviamente il calciomercato della Juventus. Si aspettano rinforzi e cessioni, preferibilmente il più presto possibile. Ma bisogna naturalmente fare i conti anche con il bilancio e con una situazione economica molto difficile per tutti i club. Ecco che allora la trattative subiscono rallentamenti o - in alcuni casi - rischiano anche di entrare in una pericolosa fase di stallo dalla quale poi è complicato uscire. Da questo punto di vista, attenzione ad una pesantissima novità spuntata in queste ultime ore che potrebbe fortemente condizionare il mercato della Juve <<<