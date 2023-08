Addio Juventus: la decisione di Allegri sul futuro / News

Massimiliano Allegri non s'è mosso dalla Juventus, anche se qualche offerta sul tavolo ce l'aveva anche lui. Questa è una notizia molto chiara che è circolata spesso e volentieri in queste settimane e che aiuta a far comprendere quanto i bianconeri abbiano vissuto in bilico durante tutta l'estate. L'approdo di Giuntoli a Torino è servito anche a questo: a fare chiarezza rispetto a quello che sarebbe dovuto accadere in panchina. E infatti, da quel momento, non ci sono stati troppi tentennamenti. Ma per il futuro? In queste ore, qualche spiffero inizia a circolare nei corridoio di radiomercato.

La decisione di Allegri per il futuro è già presa? E la Juventus...

La possibilità di un addio a fine anno, dopo aver vinto qualcosa. Magari, lo scudetto. Eccolo quello che sarebbe - usiamo il condizionale - il piano di Massimiliano Allegri. Le critiche ricevute dall'ambiente lo hanno ferito ma l'amore che lo lega alla Juventus è di quelli veri e per questo, ha deciso di restare. Nonostante tutto. Non manca mai di ripeterlo: "Sono qui da tanti anni". Si sente a casa, ma - come detto - le parole che spesso gli sono state rivolte, gli hanno fatto male. Motivo per cui la possibilità di un addio al termine dell'anno sussiste. Come a dire: "Vinco e lascio". Aveva qualche offerta dall'Arabia ma è voluto restare. Eppure, è proprio lì che potrebbe andare nel momento in cui dovesse dire addio alla Juve. Discorsi prematuri che però - proprio in virtù di quello che abbiamo scritto qui sopra - potrebbero comunque far felici i tifosi bianconeri, almeno alcuni. Ossia quelli che vorrebbero un cambio di tecnico già da tempo. E in questo senso, ecco chi potrebbe arrivare al suo posto <<<