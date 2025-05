Calciomercato, la Juventus vicinissima al primo colpaccio

La Juventus sta lavorando su diverse questioni. Una, riguarda un possibile colpo che tornerebbe di moda dopo qualche tempo

Ci sarà un gran bel da fare, in casa Juventus, per cancellare le scorie di una stagione tanto deludente. Non a caso, la società è già a lavoro per riparare ai danni – in termini di scommesse tattiche, si intende – della scorsa estate. Si ripartirà da un nuovo allenatore, a meno che Igor Tudor non convinca tramite quarto posto e buon cammino al Mondiale per Club. E si ripartirà anche da nuovi giocatori. La rosa verrà rigenerata, andando a puntare su profili giovani ma in qualche modo già affermati. Si inserisce così l’ultima idea di mercata riportata da Sportmediaset.

Juventus: primo colpo vicino? Ultim’ora calciomercato

Anzi, a leggere Sportmediaset si tratterebbe di qualcosa di più che una idea. Ma di un vero e proprio affare in fase avanzata. Stiamo parlando della possibilità di accaparrarsi il cartellino di Karim Adeyemi. Un vecchio pallino della dirigenza bianconera che, in vista della prossima estate, potrebbe tornare in voga. Ma farlo in maniera concreta, con l’affondo giusto per concludere l’affare e far approdare il tedesco alla Continassa. Così leggiamo: “Cristiano Giuntoli la scorsa estate era arrivato vicino all’acquisto tanto da ottenere un accordo di massima con l’entourage del centravanti, prima che il Borussia Dortmund fermasse il tutto”.

“A gennaio è stato il Napoli a mettere gli occhi su di lui trovando un’intesa con i gialloneri, ma ecco lo stop del calciatore teutonico”. E poi la rivelazione che rende questa pista di calciomercato concreta: “Giocatore – riprende – che sembra intenzionato a volersi vestire solo di bianconero”. Sarebbe un acquisto senz’altro azzeccato. Adeyemi è un giocatore dalle ottime prospettive, punto fermo del Borussia Dortmund con cui quest’anno ha messo a segno dodici gol e otto assist. Numeri importanti per un classe 2022. La concorrenza del Napoli potrebbe tornare forte, ma la Juve per ora ha il gradimento del ragazzo. Il quale è entusiasta di misurarsi in un nuovo campionato.