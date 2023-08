Sacchi: “Allegri non vuole cambiare la sua idea di calcio, è un tattico”

La Juventus sta per terminare la tournée negli Stati Uniti, con l'amichevole di questa notte in programma contro il RealMadrid che chiuderà il viaggio oltreoceano della squadra bianconera. Gli uomini di Allegri torneranno quindi a Torino per proseguire con l'ultima parte della preparazione in vista dell'esordio nella nuova Serie A, in programma il 20 agosto allo stadio Friuli di Udine contro l'Udinese.