Calciomercato Juventus, Dybala: l’ultima notizia fa scoppiare il terremoto!

L'estenuante caso Dybala continua a tormentare tutto l'ambiente bianconero da più di due anni. Una storia veramente infinita, ricca di ribaltoni e colpi di scena, che ancora non ha conosciuto il suo epilogo. Ad un passo dalla cessione, poi tornato al centro del progetto, poi vicinissimo al rinnovo e infine di nuovo fortemente in bilico: Dybala in questi anni è stato sempre al centro delle voci di calciomercato di casa Juventus.