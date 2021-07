Calciomercato Juventus, l’ultima notizia è da pelle d’oca: tifosi in estasi!

La Juventus sta lavorando con cautela in ottica calciomercato, la situazione economica attuale impone calma e serie riflessioni. Ma nei pensieri della Vecchia Signora c'è sempre l'idea di fare le cose in grande, soprattutto in prospettiva futura. Dunque, mentre oggi si lavora ai colpi da mettere a segno subito per consegnare ad Allegri una squadra forte e completa in vista della prossima stagione, i bianconeri starebbero progettando anche altre mosse. Alcune delle quali potrebbero essere davvero clamorose. La conferma di questo arriva da una delle ultime notizie di calciomercato che potrebbe cambiare il futuro prossimo della Juve <<<