Juventus, tifosi in delirio: “Divorzio ad un passo!” / News

<In casa Juventus si attendono novità legate all'allenatore: ci sono aggiornamenti importanti su Antonio Conte

Manca solo la partita al finale di questa Serie A. Tutte le squadre sono impegnate nel perseguimento dei rispettivi obiettivi, anche perché tutte le posizioni rilevanti sono ancora da assegnare. La lotta a Scudetto, seppur vede favorita il Napoli, è ancora da decidere. Così come la bagarre relativa ai piazzamenti europei in Champions League, Europa League e Conference League. Idem, per quanto riguarda la lotta a retrocessione. Tornando alla bagarre relativa all’Europa, questa lotta vede coinvolta anche la Juventus. La squadra di Tudor, dopo la vittoria sull’Udinese, cercherà di completare l’opera sul campo del Venezia. Dopodiché sarà mondiale per club. Poi, al termine di questa manifestazione, Tudor, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe dire addio. È intenzione della Juventus, infatti, affidarsi ad un nuovo allenatore per iniziare un nuovo corso. Tutto nuovo, vero, ma l’allenatore potrebbe essere pescato da qualcosa di vecchio. È infatti Antonio Conte il favorito.

Antonio Conte alla Juventus: le ultime notizie

Nelle ultime settimane si sono fatte sempre più frequenti le voci di un possibile approdo di Antonio Conte alla Juventus. Ad alimentare questa voce, ci sarebbero anche i dissapori in corso tra l’allenatore del Napoli e la sua dirigenza. Secondo quanto riportato da TMW i rapporti tra Antonio Conte ed Aurelio De Laurentiis sarebbero ormai ai minimi termini da mesi. Il principio della discordia, fu senz’altro la cessione di Kvicha Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain nel mese di gennaio. Da lì in poi, un sacco di dissapori che dovrebbero portare alla separazione alla fine di un campionato che potrebbe comunque vedere il Napoli campione d’Italia. A quel punto Conte andrebbe via a cuor leggero, consapevole di aver comunque portato a termine il suo compito. Conte alla Juventus è una pista di calciomercato da tenere in grandissima osservazione. Che potrebbe farsi, settimana dopo settimana, sempre più calda.